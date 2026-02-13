edición general
Alicante vive un boom de turistas e inversores inmobiliarios procedentes de Países Bajos

Alicante vive un boom de turistas e inversores inmobiliarios procedentes de Países Bajos

Los neerlandeses son los extranjeros que más dinero gastan en comprar casas en la provincia española más demandada y los segundos pasajeros foráneos más numerosos en Alicante. Relacionada: 13 familias de Alicante se pueden quedar en la calle porque no les renuevan el alquiler www.meneame.net/m/actualidad/13-familias-alicante-pueden-quedar-calle-

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los trabajadores no pueden pagar el alquiler pero los guiris compran las casas, y te venden que el de latam o el arabe es el problema

Curiosamente la derecha que son los promotores inmobiliarios, fondos de inversion (los mismos que me persiguen)
#5 Febrero_2026
#3 Pues no sé decirte, Países Bajos ha hecho bastante porque a los demás nos caigan mal. He puesto a Rutte por simplificar, pero recordamos bien las polémicas durante el covid que fue antesdeayer.
#2 Febrero_2026 *
Inversor inmobiliario bueno, inversor inmobiliario muerto.

Y encima del país de Rutte. El "hate" se me va a salir del odiómetro.
LokoYo_ #3 LokoYo_ *
#2 Rutte es del pasado, no ocupa ningún cargo , ni pincha ni corta . El nuevo primer ministro hizo una alianza de izquierda y ademas es gay . Te gusta ese más ?
es como si cualqueir extranjero dijera esos españoles dle pais de canijo Franco
toshiro #4 toshiro
Llegará un momento en el que los trabajadores se dediquen a correr a varazos a estos pijillos del norte de europa que se flipan con los pisos humildes de toda la vida
