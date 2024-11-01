edición general
Alibaba sube con ganas tras conseguir un importante cliente para sus chips de IA

Las acciones de Alibaba han subido este miércoles en la bolsa de Hong Kong después de que informaran que el gigante del comercio electrónico consiguió un cliente importante para sus chips de inteligencia artificial (IA). La potencia de cálculo de Alibaba será utilizada por China Unicom como parte de un nuevo centro de datos en China. La Administración del Ciberespacio de China, ordenó a las empresas nacionales que dejaran de comprar ciertos chips de Nvidia y acusó a la empresa de violar la ley antimonopolio.

1 comentarios
pip
Temas políticos aparte, que alguien prefiera hardware de Alibaba, o de AMD, Broadcom o incluso Intel en vez de elegir NVIDIA, no significa gran cosa a nivel técnico sin tener detalles muy precisos sobre el por qué de esa decisión.

Un centro de datos no es precisamente un proyecto ligero cuyo hardware se decida con un calentón.
