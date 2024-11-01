Alibaba sube con ganas tras conseguir un importante cliente para sus chips de IA

Las acciones de Alibaba han subido este miércoles en la bolsa de Hong Kong después de que informaran que el gigante del comercio electrónico consiguió un cliente importante para sus chips de inteligencia artificial (IA). La potencia de cálculo de Alibaba será utilizada por China Unicom como parte de un nuevo centro de datos en China. La Administración del Ciberespacio de China, ordenó a las empresas nacionales que dejaran de comprar ciertos chips de Nvidia y acusó a la empresa de violar la ley antimonopolio.