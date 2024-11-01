edición general
De alianzas y obligaciones

La guerra de Irán no es que sea inmoral, ilegal, o injustificable. El problema de la guerra de Irán es que es estúpida. Estados Unidos puede bombardear y arrasar con una precisión infinita y ganar todas las batallas, pero sus objetivos declarados son absurdos. No es un conflicto que puedan ganar, porque la definición de victoria apenas tiene sentido.

azathothruna #1 azathothruna
Algo me dice que van a intentar invocar el articulo 5 (creo que es ese) del papelito de la OTAN.
Menuda mierda.
El canmarada ezpañistani se acerca al momento decisivo, a la "eleccion aemon"
O dejar la otan, o dejarse arrastrar a la mierda
#2 MarlonBlando
Es ilegel e inmoral, pero a algunos los bolsillos engorda.
