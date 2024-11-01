De alianzas y obligaciones

La guerra de Irán no es que sea inmoral, ilegal, o injustificable. El problema de la guerra de Irán es que es estúpida. Estados Unidos puede bombardear y arrasar con una precisión infinita y ganar todas las batallas, pero sus objetivos declarados son absurdos. No es un conflicto que puedan ganar, porque la definición de victoria apenas tiene sentido.
Menuda mierda.
El canmarada ezpañistani se acerca al momento decisivo, a la "eleccion aemon"
O dejar la otan, o dejarse arrastrar a la mierda