edición general
1 meneos
1 clics

Alianza Lima recibió drástica sanción de Indecopi por apagón en Matute del 2023: "En riesgo"

Indecopi dispuso una multa millonaria en contra Alianza Lima tras el apagón del 2023 en el Estadio de Matute durante la final de la Liga 1 ante Universitario.

| etiquetas: fútbol , perú
1 0 0 K 6 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 6 actualidad

menéame