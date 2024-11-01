Qué aliados le quedan a Irán en la región en medio de su enfrentamiento con Estados Unidos e Israel

Medio Oriente se encuentra al borde de una gran guerra regional después de que Estados Unidos e Israel lanzaran este sábado un gran ataque sobre Irán, y este respondiera bombardeando varios países de la zona en los que Washington tiene bases militares. Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudita, además del propio Israel, fueron objetivo de los misiles iraníes, alimentando el temor a que el conflicto se extienda por toda la región. Todos ellos son países alineados con Washington que, además, mantienen tensas.