edición general
4 meneos
48 clics
Qué aliados le quedan a Irán en la región en medio de su enfrentamiento con Estados Unidos e Israel

Qué aliados le quedan a Irán en la región en medio de su enfrentamiento con Estados Unidos e Israel

Medio Oriente se encuentra al borde de una gran guerra regional después de que Estados Unidos e Israel lanzaran este sábado un gran ataque sobre Irán, y este respondiera bombardeando varios países de la zona en los que Washington tiene bases militares. Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudita, además del propio Israel, fueron objetivo de los misiles iraníes, alimentando el temor a que el conflicto se extienda por toda la región. Todos ellos son países alineados con Washington que, además, mantienen tensas.

| etiquetas: irán , aliados
3 1 0 K 36 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 36 actualidad
platypu #1 platypu
Teniendo en cuenta que ha bombardeado ocho (8) paises musulmanes durante el ramadan, solo le queda rusia, china y poco mas
0 K 13
#2 alamajar
#1 horas extra platyput... bien bien.. este mes te pagamos en b
0 K 10
platypu #3 platypu
#2 te conozco?
0 K 13
#6 alamajar
#3 importa eso?
0 K 10
#4 guillersk
#2 xD

Pero hombre de dios acuestate que postear de empalmada es malo
0 K 11
#5 alamajar
#4 no estoy en España panoli.
Venga, que se te va el turno de mañana, a producir vómitos!
0 K 10
#7 alamajar *
#4 jojojo el gracioso madrugador.. hoy te da para vermú y carioca

Ojo a ver si me pillas los amaneramientos... jahaha... jaja jaja
0 K 10

menéame