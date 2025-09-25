Algunos medicamentos importados tendrán un arancel del 100 % a partir del 1 de octubre, dice Trump

El presidente Donald Trump anunció este jueves que los productos farmacéuticos de marca o patentados estarán sujetos a un arancel del 100 % a partir del 1 de octubre, a menos que el fabricante esté construyendo una planta de producción en Estados Unidos
| etiquetas: trump , medicamentos
P.D: Si a alguien no le gusta algo que se ponga en contacto con el PP que es quien apoya a Von der Pfizer.
Los nuevos aranceles, no he leído mucho, pero no deben afectar a europa, donde ya hay un acuerdo cerrado.
Afecta más a india, México, Japón, China...
Se esperan nuevos comunicados para dentro de un més.