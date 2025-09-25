edición general
Algunos medicamentos importados tendrán un arancel del 100 % a partir del 1 de octubre, dice Trump

El presidente Donald Trump anunció este jueves que los productos farmacéuticos de marca o patentados estarán sujetos a un arancel del 100 % a partir del 1 de octubre, a menos que el fabricante esté construyendo una planta de producción en Estados Unidos

Veelicus #1 Veelicus
Lo de los tropecientosmil millones de euros que vamos a invertir en EEUU va de esto, de que con dinero europeo construyamos fabricas alli para luego exportarlos al 0% a Europa, de tal forma que los puestos de trabajo se van a EEUU financiados con nuestro dinero.
P.D: Si a alguien no le gusta algo que se ponga en contacto con el PP que es quien apoya a Von der Pfizer.
rogerius #2 rogerius *
#1 Los paísese europeos podemos poner un 100% de arancel a los medicamentos que venga de EEUU a menos que el fabricante tenga fábrica en la UE y los medicamento hayan sido fabricados en la UE. :troll: A partir de antesdeayer.
Yonny #4 Yonny *
#2 #_1
Los nuevos aranceles, no he leído mucho, pero no deben afectar a europa, donde ya hay un acuerdo cerrado.

Afecta más a india, México, Japón, China...
#3 Klamp
Ya no se podrán permitir ni la insulina veterinaria.
#5 eugeniodl
Trump anuncia nuevos aranceles al regaliz rojo, sillas sin tapizar y sacacorchos de espiral de dos tiempos. Quedan libres de aranceles, de momento, el regaliz negro, los billetes de 1$ y los comunicados de la Comisión Europea.
Se esperan nuevos comunicados para dentro de un més.
