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Por qué algunos se enganchan y otros no tanto: genética, infancia y circuitos cerebrales explican la adicción

La evidencia científica ha demostrado que la adicción, con o sin sustancias, no es una cuestión de voluntad ni de vicio, sino un trastorno mental

| etiquetas: adicción , mental
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