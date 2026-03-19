·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8641
clics
Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones
6547
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
5418
clics
100 horas para el ignore
5845
clics
Las imágenes de los cementerios de ballenas que transforman las profundidades del mar
3854
clics
Análisis Militares: Erase una vez la Cúpula de Hierro (Iron Dome)
más votadas
817
García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría
544
“La ley internacional no significa nada para nosotros”, dice ministro israelí de Seguridad
471
Medios oficiales alemanes censurando el discurso de Bardem en los Oscar
567
Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal
432
Israel enfurece a Qatar al atacar un enorme yacimiento de gas que comparte con Irán: “Es peligroso e irresponsable”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
51
clics
Por qué algunos se enganchan y otros no tanto: genética, infancia y circuitos cerebrales explican la adicción
La evidencia científica ha demostrado que la adicción, con o sin sustancias, no es una cuestión de voluntad ni de vicio, sino un trastorno mental
|
etiquetas
:
adicción
,
mental
1
1
0
K
16
ciencia
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
16
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente