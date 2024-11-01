·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7065
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
9703
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
4778
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
6087
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
3735
clics
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
más votadas
593
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
410
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
480
Un miembro de la cúpula de Vox coloca a su pareja por 60.000€ al año
386
Muere al inyectarle el cirujano un contraste al que era alérgico, aunque el anestesista le dijo "no lo hagas" (y lo dejó por escrito)
350
Diez detenidos de Núcleo Nacional por provocar altercados en la manifestación del 8M en Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
15
clics
Algunas reflexiones acerca del mundo real de uno que echó un vistazo y se marchó
El 20 de mayo de 1990, el dibujante Bill Watterson daría un discurso de graduación en su universidad de Kenyon College.
|
etiquetas
:
discurso
,
graduación
1
1
0
K
20
ocio
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
20
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente