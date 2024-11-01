·
6
meneos
105
clics
¿Por qué algunas personas nunca llegan a tiempo?
Y por qué quizá no sea solo culpa suya, después de todo.
|
etiquetas
:
puntualidad
,
psicología
5
1
0
K
52
ocio
9 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Pacman
Falta de respeto
Y que no han catado consecuencias
2
K
33
#7
mrM4
#5
yo he dejado de hacer planes con gente por eso. Si Hay más gente y no llegan me la pela pero con ellos solamente ya no quedo
0
K
10
#6
TripleXXX
*
Donde yo vivo, la impuntualidad es la norma, en la ciudad donde naci era al contrario.
Siempre me hizo gracia un tío mio que se mudó aquí y tenia fama de formal porque nunca llegaba tarde y al final pasó unos años a la sombra por estafa pero, eso si, era muy formal
1
K
20
#8
chocoleches
Yo lo que hacía era ser yo el que llegaba más tarde, no arreglaba el problema pero te sientes menos tonto.
1
K
19
#9
Desolate
#8
Correcto, hasta a veces te miraban mal, como el bicho raro...
0
K
7
#1
endy
Un mago nunca llega tarde. Llega justo cuando se lo propone
1
K
18
#4
soberao
*
La puntualidad es algo que hay que ejercitar cada día porque puedes haber sido una persona puntual pero eso no es una garantía de que mañana lo vayas a seguir siendo.
Como la limpieza es un hábito diario, te tienes que duchar cada día y tienes que hacer limpieza casi cada día.
Es como lo de no ser racista, es un ejercicio que hay que renovar cada día porque como vemos en la sociedad los valores cambian y si antes ser racista era visto como ser un infrahumano, hoy puede ser visto como positivo por "los críticos de la inmigración".
No es algo estático que no cambia.
0
K
13
#3
Tensk
Porque no les han calentado la carita.
0
K
10
#2
Desolate
A veces lo malo no es que nunca lleguen a tiempo, es que nunca llegan....
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
