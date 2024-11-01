edición general
Los algoritmos adivinan cómo somos o cuánto ganamos solo con analizar nuestra foto

Cuando subimos una imagen a internet, no solo la ven otros usuarios: también la “leen” los sistemas de visión por computador, como la API de Google Vision que, según anuncia Google, “extrae información valiosa de imágenes, documentos y vídeos”. Estas tecnologías ya no se limitan a identificar objetos o rostros. Su alcance llega a la interpretación semántica: pueden deducir emociones, contextos culturales o rasgos de personalidad.

ombresaco
lo que antes se llamarían prejuicios
wata
Me ha hecho recordar un día en un barucho tomando una cerveza. Tenía al lado a un hombre mayor, desaliñado. Empezamos a hablar y al final me confesó, con la anuencia del de la barra, que él tenía muchos millones pero que se vestía así para no llamar la atención. Cuando se marchó el jefe de la barra me dijo que poseía una empresa de frutos secos que surtía a casi toda la ciudad.
Un adelantado a su tiempo.
Javi_Pina
Mi cuñado también
alcama
He mandado la foto de la directora de la Guardia Civil y el algoritmo me ha devuelto la lista de contenedores de ropa más cercanos
