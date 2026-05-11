Alfred Kaiser: Descomposición de la fraseología nazi (ENG)  

Cuando Alfred Kaiser presentó por primera vez Ein drittes Reich (Un tercer Reich, 1975) y Ein drittes Reich aus seinem Abfall (Un tercer reich de sus desechos, 1977) a finales de los años setenta, su nombre no tenía nada del peso institucional que a menudo amortigua el arte difícil. Sin embargo, estas películas se anunciaban con una autoridad sorprendente, reuniendo de los escombros de la cultura de imagen nazi un par de obras tan rigurosas, tan corrosivamente claras, que parecían menos editadas que excavadas.