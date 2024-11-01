edición general
Alfonso Serrano llama "gentuza" a los manifestantes propalestina en La Vuelta: "Estaban rompiendo la convivencia en Madrid"

Alfonso Serrano llama "gentuza" a los manifestantes propalestina en La Vuelta: "Estaban rompiendo la convivencia en Madrid"  

En un desayuno informativo organizado por Almeida, Andrea Ropero preguntaba a los dirigentes del PP por la manifestación propalestina de ayer en Madrid y si consideran que hay un genocidio en Gaza. Sus respuestas, en este vídeo.

comentarios
Comentarios destacados:      
imagosg
Vinculan izquierda con la causa palestina. Niegan el genocidio. Lo llaman 'guerra' (??¿) Prohíben cualquier defensa de Palestina. Llaman hacer política a manifestarse por Palestina, hablan de terrorismo callejero, kaleborroka, preguerra civil...
Defendieron a Ucrania en una doble vara de medir que da vergüenza ajena.
Están comprados por los sionistas, sin ninguna duda.
Estamos hablando de una cifra próxima a las 650.000 personas asesinadas por los terroristas judíos.

En el PP se están retratando como unos miserables , y ésto les perseguirá de por vida.
9
MetalAgm
#1 Nada, saben que sus votantes tienen menos neuronas que una ameba... saben que dicen eso para enarbolar y encabronar a los suyos con lo mala que es la izquierda y cuando mañana se descubra que estaban equivocados porque el mundo vaya en contra de lo que estan diciendo, saldran con el mensaje de nosotros tambien apoyamos la causa y aqui el votante medio se olvidará de todo esto porque la unica neurona que tienen ni la usan...

No será la primera vez que vemos al PP con lo mismo... llevan desde los años 80 cuando eran AP protestando por todo: el divorcio, el estatuto de Gernika que iba a romper España y 30 años despues no lo soltaban de la boca y apelaban a el constantemente, el matrimonio homosexual, etc etc etc...
3
imagosg
#5 Con el genocidio el PP tiene un problema, por un lado la mayoría de sus votantes también están llamándolo genocidio, pero por otro ,les atan sus vínculos con Israel y los lobbys sionistas que les ayudan a sobrevivir comprando medios de comunicación y manipulando a la gente .
Han preferido el dinero de los genocidas a sabiendas del daño que podrá causarles.
Vuelven a ser incongruentes con sus políticas y argumentos, siguen defendiendo a los poderosos por encima de los obreros , y de los derechos humanos .
1
MetalAgm
#13 Si algo caracteriza a la derecha española es que es fiel seguidora de la escuela de Chicago y de la politica republicana nortemaericana. Mira que en Bruselas hay lobbismo yankee por doquier, pero el perrofaldismo y lameculismo de la derecha española con los yankees es psicotico y para hacerselo mirar...
0
MellamoMulo
#1 polarizar y cercar a todo el que se considere de derechas para que se posicione en contra de Palestina, equiparándolo con Hamás, y apoyando al genocida llamándolo guerra contra el terrorismo y demás subterfugios. Espero ansioso el día que esto pare y sin el ruido de las bombas y los gritos podamos señalarlos aún más nítidamente desde todos los lados por haber apoyado un GENOCIDIO
1
skaworld
-Estan rompiendo la convivencia, unos queríamos celebrar la union de todos países en la excelencia deportiva en el ciclismo, que es un motivo lo suficientemente noble como para verlo empañado por la sangre de unos moritos muertos y otros erre que erre, eso es de una falta de civismo intolerable. En Madrid tiene cabida todo, rojos de mierda y patriotas, maricas y gente normal, negros y gente de bien, es una ciudad abierta a todo el mundo.
6
MellamoMulo
#4 todo menos exparejas
2
skaworld
#12 Pobres Ciudadanos....
1
MellamoMulo
#14 oxímoron. Si son ciudadanos de Madrid no son pobres. Serán probablemente Menas o sucios catalanes
1
skaworld
#17 Ciudadanos pobres? Creo que no te has percatado de la importancia de las mayusculas para distinguir nombres propios de Ex del gobierno de Madrid que ya no estan :-)  media
1
MellamoMulo
#18 touche, no me percate de la raya que conectaba los conceptos
1
kevers
Han perdido el norte totalmente.
4
fareway
Sería "gentuza" si fueran de tu familia pero creo que no había ningún Serrano en la calle.
2
Andreham
"La convivencia", como cuando su abuelo no tuvo más narices que asesinar de un tiro en la nuca a los rojos por romper la convivencia entre los que mandan y los mandados.
2
Pasoto
Serrano rima con gusano.
1
Khadgar
#8 Y con marrano.
1
Metabarón
#16 Y "me la agarra con la mano"
0
karaskos
Esta es la catadura ética de esta gentuza de la Derecha española.

Nada, absolutamente nada bueno puedes esperar de esta "gente".
2
ipanies
Nada extraño, lo raro sería que un pepesuno se pusiera al lado de cualquier causa que no diese ganas de vomitar.
0

menéame