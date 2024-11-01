Alfonso Serrano llama "gentuza" a los manifestantes propalestina en La Vuelta: "Estaban rompiendo la convivencia en Madrid"  

En un desayuno informativo organizado por Almeida, Andrea Ropero preguntaba a los dirigentes del PP por la manifestación propalestina de ayer en Madrid y si consideran que hay un genocidio en Gaza. Sus respuestas, en este vídeo.
Defendieron a Ucrania en una doble vara de medir que da vergüenza ajena.
Están comprados por los sionistas, sin ninguna duda.
Estamos hablando de una cifra próxima a las 650.000 personas asesinadas por los terroristas judíos.
En el PP se están retratando como unos miserables , y ésto les perseguirá de por vida.
No será la primera vez que vemos al PP con lo mismo... llevan desde los años 80 cuando eran AP protestando por todo: el divorcio, el estatuto de Gernika que iba a romper España y 30 años despues no lo soltaban de la boca y apelaban a el constantemente, el matrimonio homosexual, etc etc etc...
Han preferido el dinero de los genocidas a sabiendas del daño que podrá causarles.
Vuelven a ser incongruentes con sus políticas y argumentos, siguen defendiendo a los poderosos por encima de los obreros , y de los derechos humanos .
Nada, absolutamente nada bueno puedes esperar de esta "gente".