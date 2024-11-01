Alexandre Patty: El hombre que caminó de cabeza y se dirigió directo a la fama mundial [Eng]  

El circo siempre ha sido un lugar para exhibir habilidades extraordinarias e inimaginables. Quizás una de las acrobacias más inusuales fue la realizada a principios del siglo XX por Alexandre Patty, el hombre que caminaba sobre su cabeza. Patty y su hermano Félix eran acróbatas en Francia (estudiantes en el Barrio Latino de París) cuando, como lo expresó un periódico, Alexandre compartió “su capacidad de invertir el orden de la naturaleza caminando cabeza abajo”. "Al principio me dolía un poco", declaró a la prensa en 1905,