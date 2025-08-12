edición general
Alexander Granko, coronel de Maduro acusado de torturas, alardea de viaje en España pese a que la UE le prohíbe la entrada  

Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la temida División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, y oficialmente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, se encuentra paseando estos días por el norte de España. Granko, sin embargo, no es un turista cualquiera. La Unión Europea lo incluyó en 2019 en su lista de sancionados por graves violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual contra disidentes.

3 comentarios
ehizabai #2 ehizabai
Tiene España la plana mayor de la GC como para ponerse digno con las torturas en otro país...

Y como no, "Arteaga". Enfin.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Anda, como Netanyahu paseándose por dónde le sale del forro...
Si es que somos de chiste.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
que llevo maletitas!!!! :troll:
