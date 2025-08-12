Alexander Granko, coronel de Maduro acusado de torturas, alardea de viaje en España pese a que la UE le prohíbe la entrada  

Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la temida División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, y oficialmente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, se encuentra paseando estos días por el norte de España. Granko, sin embargo, no es un turista cualquiera. La Unión Europea lo incluyó en 2019 en su lista de sancionados por graves violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual contra disidentes.