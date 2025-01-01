Alertan de la mala calidad del aire por los incendios en la Montaña Leonesa y la Montaña Palentina

Los niveles de partículas son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales que hay en esta zona de Castilla y León, Galicia y Portugal. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante estas altas concentraciones: evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y las personas sensibles o incluidas en grupos de riesgo deben adoptar precauciones especiales.