Alertan de la mala calidad del aire por los incendios en la Montaña Leonesa y la Montaña Palentina

Alertan de la mala calidad del aire por los incendios en la Montaña Leonesa y la Montaña Palentina

Los niveles de partículas son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales que hay en esta zona de Castilla y León, Galicia y Portugal. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante estas altas concentraciones: evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y las personas sensibles o incluidas en grupos de riesgo deben adoptar precauciones especiales.

Antipalancas21
Mientras les quede montaña verde que disfrutar, el humo y el olor se perdera pero todo lo quemado seguirá ahí por mucho tiempo.
