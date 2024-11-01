edición general
¡ALERTA! Supuesto incel amenaza con “masacre” en la Universidad Mexicana BUAP

‘incel’, amaga con realizar una masacre en la Facultad de Ciencias de la Computación en la máxima casa de estudios. Se dice harto del presunto bullying que sufre. En redes sociales se viralizaron las capturas de las publicaciones que hizo el usuario incel_buapo_depenegrandexd la noche de este martes 30 de septiembre de 2025. En las publicaciones del perfil, que aparentemente es falso, el que escribe acusa que todos en la escuela tienen amigos y novia menos él, a causa de su sobrepeso.

| etiquetas: buap , incel , ciencias , informático , amenaza , masacre , méxico
3 comentarios
azathothruna #2 azathothruna
Incel + narcocorridos = hasta los narcos se van a asustar
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Buapbulancia
jadcarpan #1 jadcarpan
Estamos listos con esta gente. Mi esposa trabaja en la UNAM y a raiz del otro Incel que apuñalo y mato a otro chaval, tienen toda la semana todos los campus cerrados.

Van a instalar control de metales en las entradas y hacer registros de mochilas a partir de ahora.
