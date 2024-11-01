¡ALERTA! Supuesto incel amenaza con “masacre” en la Universidad Mexicana BUAP

‘incel’, amaga con realizar una masacre en la Facultad de Ciencias de la Computación en la máxima casa de estudios. Se dice harto del presunto bullying que sufre. En redes sociales se viralizaron las capturas de las publicaciones que hizo el usuario incel_buapo_depenegrandexd la noche de este martes 30 de septiembre de 2025. En las publicaciones del perfil, que aparentemente es falso, el que escribe acusa que todos en la escuela tienen amigos y novia menos él, a causa de su sobrepeso.