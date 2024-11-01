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Alerta de las eléctricas: la aprobación de conexiones por 'silencio administrativo' amenaza la seguridad de la red

Para CEDEC, DSO Entity, E.DSO, Eurelectric y GEODE, ese mecanismo, si no incorpora salvaguardas claras, no es un problema meramente administrativo, sino un riesgo directo para la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico. Advierten de que una aprobación automática por silencio puede comprometer la estabilidad de la red y afectar al servicio de los consumidores que ya están conectados. El argumento es que la red no puede absorber nuevas conexiones solo en función del calendario, sino de su capacidad real para integrarlas sin deteriorar

| etiquetas: conexiones de red , silencio administrativo , día
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2 comentarios
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
No me quiero ni imaginar que es lo que sucedería si las licencias de obra, los informes de impacto ambiental o los informes de industria se aprobarán por silencio administrativo.
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#2 mstk
Ya que tienen el monopolio en la distribución que se gasten unos pocos euros en mejorar, que andan con beneficios récord.
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