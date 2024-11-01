edición general
7 meneos
17 clics

La alerta amarilla arranca en Valencia con lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado

Emergencias confirma el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur y eleva a naranja la alerta por lluvias en Alicante.

| etiquetas: lluvia , valencia
5 2 1 K 59 actualidad
7 comentarios
5 2 1 K 59 actualidad
io1976 #1 io1976
Todos al Ventorro!
1 K 22
#2 MetalAgm *
#1 tranquilo, que es lo típico de tods la vida... que no pasa nada, no hay cambio climático, es un invento woke... cuando no ha habido alerta tras alerta por lluvias, inundaciones, danas, etc etc en el levante...
1 K 24
sotillo #5 sotillo
#2 Tanto pecar que están haciendo llorar a la virgen
0 K 10
Cehona #4 Cehona
#1 Hay que ganar el relato, ahora se lanzan avisos desde la Comunitat valenciana, que siempre tuvo la AUTORIDAD
1 K 23
Supercinexin #3 Supercinexin
En Valencia siempre han sido muy comunes los fenomenos costeros.  media
0 K 17
#7 astur365_628eed2f50e0f
Mercadona, calienta que sales
0 K 11
Olepoint #6 Olepoint *
Hace 2 años, antes de la fatídica DANA hablaba con un gilipol.... digo.... uno de esos cazurros que se "informan" por los medios de descomunicación afines a VOX, y le dije que se preparen en la costa del mediterráneo, que con el calor que acumulan sus aguas van a tener lluvias torrenciales todos los años. El muy iluso se reía de mi, pensaba que yo era un 'conspiranóico', uno de esos que "se lo traga todo"....

Tras la DANA ya no habla conmigo, ahora supongo que incluso…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame