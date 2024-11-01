Alerta alimentaria: retiran esta agua del supermercado por una bacteria peligrosa  

Alerta por la venta de lotes de botellas de agua contaminados con bacterias de riesgo en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios productos por la presencia de pseudonomas aeruginosa, que puede causar infecciones agudas y crónicas como fibrosis quística, bronquiectasias o neumonía. El producto afectado se corresponde con las botellas de agua mineral natural de la marca Fuente Madre, en su formato de 1,5 litros, número de lote 1 040725 y con la fecha de caducidad........