Alerta alimentaria: retiran esta agua del supermercado por una bacteria peligrosa  

Alerta por la venta de lotes de botellas de agua contaminados con bacterias de riesgo en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios productos por la presencia de pseudonomas aeruginosa, que puede causar infecciones agudas y crónicas como fibrosis quística, bronquiectasias o neumonía. El producto afectado se corresponde con las botellas de agua mineral natural de la marca Fuente Madre, en su formato de 1,5 litros, número de lote 1 040725 y con la fecha de caducidad........
| etiquetas: agua , retirada , del supermercado , bacteria , peligrosa
Formato: Botella 1,5 litros
Número de lote: 1 040725
Fecha de caducidad: 31/12/2027
El aviso ha partido de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha y, por el momento, hay constancia de la distribución de los productos afectados en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. En todo caso, no se puede descartar la posible redistribución de los productos afectados en otros territorios, por lo que se recomienda revisar siempre lote y producto.