Alerta alimentaria en la Comunidad Valenciana: retiran unos cereales ecológicos por riesgo para personas con alergias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta que afecta a la Comunidad Valenciana, entre otras zonas, por la comercialización de unos cereales inflados que pueden suponer un riesgo para personas con alergias alimentarias. El aviso se centra en un producto de la marca Freche Freunde, unos cereales ecológicos con manzana y concentrado de zumo de fresa que contienen trazas de leche, soja, sésamo y nueces que no aparecen indicadas en el etiquetado. [Se puede leer en modo lectura]