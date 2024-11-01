Alemania: Reforma de las pensiones privadas, adiós a la 'pension Riester' [DEU]

En 2002, el gobierno de coalición rojiverde, entonces en el poder, privatizó parcialmente el sistema de pensiones. Por un lado, se redujo el monto de las futuras pensiones. Por otro lado, comenzaron a implementarse subsidios estatales para el ahorro privado para la jubilación: se introdujo la pensión Riester, que lleva el nombre del entonces ministro de Trabajo del SPD, Walter Riester. Desde entonces, el Estado ha subvencionado los contratos de pensiones privados con subsidios.