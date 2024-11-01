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Alemania: Reforma de las pensiones privadas, adiós a la 'pension Riester' [DEU]

En 2002, el gobierno de coalición rojiverde, entonces en el poder, privatizó parcialmente el sistema de pensiones. Por un lado, se redujo el monto de las futuras pensiones. Por otro lado, comenzaron a implementarse subsidios estatales para el ahorro privado para la jubilación: se introdujo la pensión Riester, que lleva el nombre del entonces ministro de Trabajo del SPD, Walter Riester. Desde entonces, el Estado ha subvencionado los contratos de pensiones privados con subsidios.

| etiquetas: alemania , pensión riester , reforma , pensiones
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mmlv #1 mmlv *
Desde entonces, el gobierno ha Desde entonces, el gobierno ha estado subvencionando los planes de pensiones privados con aportaciones. El objetivo declarado era brindar a los empleados la oportunidad de beneficiarse de la rentabilidad de los mercados de capitales.

Sin embargo, el plan de pensiones de Riester se considera un fracaso. Millones de contratos siguen vigentes, pero muchos están inactivos o han sido cancelados. Esto se debe a que las pensiones de Riester no son rentables para los

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