Alemania: Reforma de las pensiones privadas, adiós a la 'pension Riester' [DEU]

En 2002, el gobierno de coalición rojiverde, entonces en el poder, privatizó parcialmente el sistema de pensiones. Por un lado, se redujo el monto de las futuras pensiones. Por otro lado, comenzaron a implementarse subsidios estatales para el ahorro privado para la jubilación: se introdujo la pensión Riester, que lleva el nombre del entonces ministro de Trabajo del SPD, Walter Riester. Desde entonces, el Estado ha subvencionado los contratos de pensiones privados con subsidios.
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Sin embargo, el plan de pensiones de Riester se considera un fracaso. Millones de contratos siguen vigentes, pero muchos están inactivos o han sido cancelados. Esto se debe a que las pensiones de Riester no son rentables para los
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