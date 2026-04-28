Alemania recortará en pensiones 4.000 millones en el 2027 para atajar el exceso de gasto

El ahorro en gasto sanitario se inscribe en un amplio programa de recortes, al que el Ejecutivo alemán se refiere como «paquete de austeridad» y que sigue avanzando en sucesivas reformas y presupuestos generales. Los del 2027, presentados este miércoles por el vicecanciller y ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil, afectan transversalmente a todas las partidas. La mayor cantidad se reducirá el próximo año en el ámbito de las pensiones, 4.000 millones de euros.
| etiquetas: alemania , recortes , pensiones , 4.000 millones , 2027 , gasto
www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2026/04/28/69f0e39ae9cf4a4d7f8b4
www.youtube.com/watch?v=BD9KI32dDFY