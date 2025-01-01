·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12841
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
6787
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
4111
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3780
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
3811
clics
Pirómanos del recorte
más votadas
380
Policías en guerra contra Tebas por los dispositivos de seguridad de La Liga: ¡Que pague...!
619
Solo lo público salva al pueblo
327
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
293
El primer acto de la conselleira de Medio Ambiente tras los fuegos en Galicia: anunciar ayudas a los cazadores
268
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
8
clics
Alemania rechaza sumarse al reconocimiento de Palestina pese a la presión internacional
El Gobierno de Merz reafirma que no se cumplen los requisitos necesarios para un Estado palestino
|
etiquetas
:
alemania
,
israel
,
palestina
7
0
2
K
62
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
2
K
62
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
Sin sorpresas, que Alemania es absolutamente incapaz de hacer nada que pueda remotamente molestar a Israel
2
K
48
#3
YeahYa
*
Se tiene que reconocer que, a pesar del genocidio, es el país europeo que más problemas tendrá en reconocer a Palestina, o incluso reconocer que Israel está sometiendo a la población a un exterminio total.
Es complicado llamar genocida a un pueblo sobre el que has cometido un genocidio y pedido 200 veces perdón. Están atrapados por su propio pasado, y la volverán a cagar por quedarse atrapados ahí
1
K
30
#5
cosmonauta
*
#0
dupe
www.meneame.net/story/alemania-insiste-negativa-reconocer-estado-pales
0
K
17
#2
Khadgar
Miserables hasta el final.
0
K
13
#4
aupaatu
El resto de estados de la unión tienen tanta importancia en la ONU como Alemania.
Y en Europa estaría bien demostrar su soledad frente al GENOCIDIO
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es complicado llamar genocida a un pueblo sobre el que has cometido un genocidio y pedido 200 veces perdón. Están atrapados por su propio pasado, y la volverán a cagar por quedarse atrapados ahí
Y en Europa estaría bien demostrar su soledad frente al GENOCIDIO