Alemania rechaza sumarse al reconocimiento de Palestina pese a la presión internacional

El Gobierno de Merz reafirma que no se cumplen los requisitos necesarios para un Estado palestino

themarquesito
Sin sorpresas, que Alemania es absolutamente incapaz de hacer nada que pueda remotamente molestar a Israel
YeahYa
Se tiene que reconocer que, a pesar del genocidio, es el país europeo que más problemas tendrá en reconocer a Palestina, o incluso reconocer que Israel está sometiendo a la población a un exterminio total.

Es complicado llamar genocida a un pueblo sobre el que has cometido un genocidio y pedido 200 veces perdón. Están atrapados por su propio pasado, y la volverán a cagar por quedarse atrapados ahí
Khadgar
Miserables hasta el final.
aupaatu
El resto de estados de la unión tienen tanta importancia en la ONU como Alemania.
Y en Europa estaría bien demostrar su soledad frente al GENOCIDIO
