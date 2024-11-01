·
Alemania e Italia se quedan cada vez más solas en la UE obstruyendo cualquier medida contra Netanyahu
Berlín y Roma se quedan solas y continúan obstruyendo cualquier medida de la UE contra Netanyahu.
12 comentarios
#4
Castigadordepagascalers
Por suerte tenemos al tibio del perro y no a ningún bastardo vendepatrias derecharra como la matancianos o pagascal en la presidencia. Si no la vergüenza que estaríamos dando sería de exiliarse lo antes posible.
6
K
88
#9
pirat
#4
Amazón merece un puesto destacado con esa purria que citas.
0
K
8
#7
Bhuvaya
por qué todos tus comentarios no tienen nada que ver con la noticia? Hueles a propagandista de lejos
2
K
44
#8
Free_palestine
#7
creo que el propagandista te tiene bloqueado
1
K
32
#10
bibubibu
*
Joder que casualidad, Alemania e Italia, igual que la última vez. Parece que intentan repetir esquema.
1
K
27
#11
Pitchford
#10
Les gustan los imperios..
0
K
18
#3
carakola
Siempre les quedará Ucrania.
0
K
20
#12
cocolisto
Alemania va cuesta abajo y su único interés es el rearme, el belicismo y la persecución de los disidentes ,o vuelta de la burra al trigo.Italia es más esperanzadora por sus movilizaciones que no por su gobierno fascistoide.
0
K
20
#1
ombresaco
*
alguno diría que "como siempre, en el lado bueno de la historia"
0
K
11
#5
lordban
No hace falta ser psicólogo o historiador para entender esto, están sobrecompensando sus errores pasados.
0
K
6
#2
alcama
Aquí vemos lo comprometido que estaba Sanchez :
España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad
3
K
-35
#6
alcama
#_4
goto
#2
0
K
5
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
