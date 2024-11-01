edición general
Alemania e Italia se quedan cada vez más solas en la UE obstruyendo cualquier medida contra Netanyahu

Castigadordepagascalers #4 Castigadordepagascalers
Por suerte tenemos al tibio del perro y no a ningún bastardo vendepatrias derecharra como la matancianos o pagascal en la presidencia. Si no la vergüenza que estaríamos dando sería de exiliarse lo antes posible. :roll:
6 K 88
#9 pirat
#4 Amazón merece un puesto destacado con esa purria que citas.
0 K 8
Bhuvaya #7 Bhuvaya
por qué todos tus comentarios no tienen nada que ver con la noticia? Hueles a propagandista de lejos xD xD xD
2 K 44
Free_palestine #8 Free_palestine
#7 creo que el propagandista te tiene bloqueado
1 K 32
#10 bibubibu *
Joder que casualidad, Alemania e Italia, igual que la última vez. Parece que intentan repetir esquema.
1 K 27
#11 Pitchford
#10 Les gustan los imperios..
0 K 18
carakola #3 carakola
Siempre les quedará Ucrania.
0 K 20
cocolisto #12 cocolisto
Alemania va cuesta abajo y su único interés es el rearme, el belicismo y la persecución de los disidentes ,o vuelta de la burra al trigo.Italia es más esperanzadora por sus movilizaciones que no por su gobierno fascistoide.
0 K 20
#1 ombresaco *
alguno diría que "como siempre, en el lado bueno de la historia"
0 K 11
#5 lordban
No hace falta ser psicólogo o historiador para entender esto, están sobrecompensando sus errores pasados.
0 K 6
alcama #2 alcama
Aquí vemos lo comprometido que estaba Sanchez :

España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad
3 K -35
alcama #6 alcama
#_4 goto #2
0 K 5

menéame