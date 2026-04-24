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Alemania firmó con Argentina el mayor contrato de exportación de gas de su historia, usando el fracking desde Vaca Muerta

El acuerdo se convirtió en el mayor contrato de exportación de GNL firmado por Argentina tanto por volumen como por duración y representa un movimiento muy importante para Europa.

| etiquetas: alemania , argentina , fracking , gnl , gas
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1 comentarios
5 0 0 K 77 actualidad
aupaatu #1 aupaatu *
La herencia para los que ocupen el poder en las proximas elecciones ,supongo, seran complicadas de solucionar sin pagar un disparate de dinero para anular las concesiones del iluminado economista en jefe actual
Y seguro que los habitantes de Vaca Muerta levantan una estatua con la figura del presidente para conmemorar el vetajoso acuerdo para la poblacion
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menéame