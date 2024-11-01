edición general
Alemania dice sí al Mundial 2026: descarta boicot pese a tensiones políticas

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó que su selección participará en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, descartando cualquier boicot. La decisión busca separar el deporte de la política, aunque genera debate sobre el papel del fútbol frente a conflictos internacionales. Con Alemania en la competición, la selección mantiene viva su tradición histórica y la expectativa de un desempeño destacado en el torneo más grande de la historia.

jm22381 #1 jm22381
Una cosa son los países y otra sus habitantes. Veremos el éxito o el fracaso del boicot si los estadios de EEUU están vacíos o llenos.
Pertinax #2 Pertinax *
Y España, hoy por hoy, también.
JackNorte #3 JackNorte
Rememorando  media
