Alemania dice sí al Mundial 2026: descarta boicot pese a tensiones políticas

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó que su selección participará en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, descartando cualquier boicot. La decisión busca separar el deporte de la política, aunque genera debate sobre el papel del fútbol frente a conflictos internacionales. Con Alemania en la competición, la selección mantiene viva su tradición histórica y la expectativa de un desempeño destacado en el torneo más grande de la historia.