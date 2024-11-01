Alemania denuncia las amenazas de boicot a Eurovisión si Israel participa: «La cultura de la cancelación no es la solución»

«Eurovisión se fundó para unir a las naciones a través de la música. Excluir a Israel hoy contradice esta idea fundamental y convierte una celebración del entendimiento entre los pueblos en un tribunal», declaró este. Para el ministro de Cultura, lo que está sucediendo forma parte de «la cultura de la cancelación», algo que no sigue los preceptos por los que se creó el Festival de la Canción: «Precisamente porque Eurovisión nació sobre los escombros de la guerra no debería convertirse en un escenario para la exclusión».
El problema lo tienen muchos países de Europa que son sionistas, para Alemania es ponerlo ante las cuerdas,ante su pasado, no ha aprendido nada de la su historia, fue el gran responsable del holocausto judío y ahora el gran colaborador a llevar a cabo el genocidio palestino. Si Alemania la gran potencia de Europa dijera no al genocidio, el resto de Europa se sumaria, pero tienen un serio problema de complejo de su pasado.
El problema de dar lecciones , es la coherencia y la historia, Rusia no ha cometido un genocidio e Israel si, seguir criterios diferentes y baras de medir diferentes es cuestion de propaganda y de una politica y agenda marcadas, el problema no es sancionar o no, es hacerlo con criterios que no se respetan para todos.
Seguid poniendo escusas para sostener alimentar y financiar un genocidio ya llegara la hora de pagarlo y caro.
Yo empezaria a plantearme no participar en nada que participe a Alemania, país cuyos dirigentes han decidido tomar por gilipollas abiertamente y sin ningún disimulo al resto.
Dejar participarxacIsrael en eventos culturales y deportivos es mirar a otra parte. El poder del lobby Israelí lo invade todo, controlan medios de comunicación y compran gobiernos.