Alemania denuncia las amenazas de boicot a Eurovisión si Israel participa: «La cultura de la cancelación no es la solución»

Alemania denuncia las amenazas de boicot a Eurovisión si Israel participa: «La cultura de la cancelación no es la solución»

«Eurovisión se fundó para unir a las naciones a través de la música. Excluir a Israel hoy contradice esta idea fundamental y convierte una celebración del entendimiento entre los pueblos en un tribunal», declaró este. Para el ministro de Cultura, lo que está sucediendo forma parte de «la cultura de la cancelación», algo que no sigue los preceptos por los que se creó el Festival de la Canción: «Precisamente porque Eurovisión nació sobre los escombros de la guerra no debería convertirse en un escenario para la exclusión».

22 comentarios
Comentarios destacados:      
#1 Leclercia_adecarboxylata
Yo tengo una solución a todo esto: que participe Palestina en Eurovisión.
20
rob #4 rob
#1 Iba a ser la hostia.
0
Gry #8 Gry
#1 Dirán que es un país asiático, no europeo. :popcorn:
2
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#1 Y Rusia también.
1
frg #16 frg
#10 Rusia no participa :-D
0
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#16 Pues aunque sean lo que sean, son mas europeos que Israel o Australia.
0
Dr.Who #21 Dr.Who *
#18 Rusia sola conforma el 40% del territorio europeo.
0
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#21 Pero siempre han sido el coco.
0
Dr.Who #19 Dr.Who *
#1 igual entonces lo veo por primera vez :-)
0
alehopio #5 alehopio
Y, era este el argumento que usaron apara que no estuviera Rusia tras su invasión a Ucrania?
6
#3 Klamp
Genocidio si, cancelación no.
5
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho
#3 No cancelar la participacion de Israel supone de forma clara apoyar el genocidio palestino.
El problema lo tienen muchos países de Europa que son sionistas, para Alemania es ponerlo ante las cuerdas,ante su pasado, no ha aprendido nada de la su historia, fue el gran responsable del holocausto judío y ahora el gran colaborador a llevar a cabo el genocidio palestino. Si Alemania la gran potencia de Europa dijera no al genocidio, el resto de Europa se sumaria, pero tienen un serio problema de complejo de su pasado.
1
JackNorte #7 JackNorte *
La cultura de la cancelacion al parecer solo es recomendable cuando la usan algunos como con Rusia.
El problema de dar lecciones , es la coherencia y la historia, Rusia no ha cometido un genocidio e Israel si, seguir criterios diferentes y baras de medir diferentes es cuestion de propaganda y de una politica y agenda marcadas, el problema no es sancionar o no, es hacerlo con criterios que no se respetan para todos.
Seguid poniendo escusas para sostener alimentar y financiar un genocidio ya llegara la hora de pagarlo y caro.
2
Fedorito #2 Fedorito *
Vaya, al parecer a los alemanes les hubiese parecido mal que se hubiese cancelado a Hitler en su época :palm: o_o
2
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
La hipocresía diaria xD
0
Dr.Who #13 Dr.Who *
Arrogancia hipocresia y cinismo nivel dios.

Yo empezaria a plantearme no participar en nada que participe a Alemania, país cuyos dirigentes han decidido tomar por gilipollas abiertamente y sin ningún disimulo al resto.
0
frg #12 frg
Me voy a cruzar de brazos y hacerme una paja, que seguro se soluciona solo.
0
TripleXXX #15 TripleXXX
#12 Estas copiando a mi maestro Zen, Mariano Rajoy, del que aprendí esa técnica milenaria xD xD
1
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Hay que hacer algo, igual se podría haber dicho de Rusia y no tardamos en sancionarla e impedir su participación en eventos deportivos y culturales, pero esa afirmación con los palestinos es una hipocresia. No podemos esperar a que acaben llevando el genocidio hasta el final, quedandose con el gas que hay en sus costas y construir una Riviera de vacaciones. Hay mucho racismo y desprecio a los derechos humanos con esa afirmación.o está diciendo muy claro el gobierno de Netanyahu que quieren hacer desaparecer a todos los palestinos.
0
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Israel no es una nación Europea y Netanyahu Primer ministro y su gobierno son unos genocidas.
Dejar participarxacIsrael en eventos culturales y deportivos es mirar a otra parte. El poder del lobby Israelí lo invade todo, controlan medios de comunicación y compran gobiernos.
0
#17 luckyy
De los de: Israel hace nuestro trabajo sucio en Gaza e Irán, resulta que también nos dicen cual es y cuál no es la solución para acabar con el genocidio
0
TripleXXX #14 TripleXXX
Los alemanes saben mucho de soluciones, incluso finales.
0

