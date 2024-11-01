Alemania denuncia las amenazas de boicot a Eurovisión si Israel participa: «La cultura de la cancelación no es la solución»

«Eurovisión se fundó para unir a las naciones a través de la música. Excluir a Israel hoy contradice esta idea fundamental y convierte una celebración del entendimiento entre los pueblos en un tribunal», declaró este. Para el ministro de Cultura, lo que está sucediendo forma parte de «la cultura de la cancelación», algo que no sigue los preceptos por los que se creó el Festival de la Canción: «Precisamente porque Eurovisión nació sobre los escombros de la guerra no debería convertirse en un escenario para la exclusión».