Alemania le da al hidrógeno azul estatus de interés público superior: el país que más apostó por el verde ahora abraza el que se hace con gas

Hace apenas un par de años, el ambiente en la política energética alemana era de pura euforia. La pequeña ciudad de Bremervörde (Baja Sajonia) acababa de estrenar la primera ruta de trenes operada únicamente con hidrógeno. Con un ahorro estimado de 4.000 toneladas de CO2 al año, el proyecto era el escaparate perfecto para el gran plan del Gobierno: fiar todo el peso de su descarbonización a la pureza del hidrógeno verde

