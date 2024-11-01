edición general
[Alemán] Implementan reconocimiento facial en tiempo real. Cincuenta cámaras graban lo que sucede en el distrito de la estación de Fráncfort

La inteligencia artificial analiza los rostros de todos los peatones y los compara con fotos de individuos buscados. La legislación subyacente autoriza mucho más.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Como son estos chinos…
Robus #4 Robus
Pues me parece más que bien para cazar delincuentes.

Ahora solo falta que una vezcazados bo los suelten en 24h.
calde #1 calde *
Y esa información luego la tendrá disponible el PP alemán. Pero quién va a pensar que van a utilizar a la policía o información fiscal privilegiada para su propio beneficio?

Si son unos angelitos!
Am_Shaegar #2 Am_Shaegar *
¿Cómo reconoce una IA a una mujer (u hombre disfrazado) con velo islámico del que solo deja ver los ojos?

¿Y si además se pone gafas de sol?
