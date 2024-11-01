·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8562
clics
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
5745
clics
Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)
4405
clics
No pasarán
5643
clics
Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA
2810
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
más votadas
830
El apoyo masivo a Palestina convierte la Vuelta 2025 en la mayor campaña de boicot deportivo a Israel
428
La organización de la Vuelta Ciclista arranca banderas palestinas a su paso por Aragón
325
“Todos los cómplices del genocidio deberán rendir cuentas”
347
España desplegará protección diplomática para la nueva flotilla a Gaza
337
El ejército israelí ataca a un equipo de DW en Cisjordania (ENG)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
20
clics
[Alemán] Implementan reconocimiento facial en tiempo real. Cincuenta cámaras graban lo que sucede en el distrito de la estación de Fráncfort
La inteligencia artificial analiza los rostros de todos los peatones y los compara con fotos de individuos buscados. La legislación subyacente autoriza mucho más.
|
etiquetas
:
alemania
,
privacidad
,
cámaras
,
ia
6
2
0
K
90
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
90
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Verdaderofalso
Como son estos chinos…
0
K
20
#4
Robus
Pues me parece más que bien para cazar delincuentes.
Ahora solo falta que una vezcazados bo los suelten en 24h.
0
K
12
#1
calde
*
Y esa información luego la tendrá disponible el PP alemán. Pero quién va a pensar que van a utilizar a la policía o información fiscal privilegiada para su propio beneficio?
Si son unos angelitos!
0
K
10
#2
Am_Shaegar
*
¿Cómo reconoce una IA a una mujer (u hombre disfrazado) con velo islámico del que solo deja ver los ojos?
¿Y si además se pone gafas de sol?
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora solo falta que una vezcazados bo los suelten en 24h.
Si son unos angelitos!
¿Y si además se pone gafas de sol?