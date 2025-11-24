·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8395
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
6377
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
9500
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
3369
clics
Los intocables
3072
clics
Soy Arturo González-Campos. Pregúntame
más votadas
657
Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España
537
El 'fenómeno Rufián': cómo un "catalán, de izquierdas, republicano e independentista" es uno de los políticos más valorados de España
351
El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles
545
La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada
584
La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
123
clics
Alejandro Sanz habla claro sobre lo que está pasando en España y el mundo entero: "No puedo con tanto"
El reconocido cantante ha confesado cuáles son las injusticias que más le preocupan de la actualidad
|
etiquetas
:
alejandro sanz
3
1
4
K
28
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
4
K
28
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
angelitoMagno
No puede con los terraplanistas
#teahorrounclick
Bueno, dice que odia las cosas habituales, el hambre, la pobreza, las guerras, etc.
Pero que le preocupa bastante el negacionismo de la ciencia.
Sin embargo, una de las cuestiones que más le preocupa es el negacionismo del cambio climático. "Me preocupa el negacionismo del cambio climático, la Tierra plana... No puedo con tantas cosas, se me hace bola", ha confesado Alejandro Sanz. "Antes había cosas que ni se discutían, es como dar 50 pasos hacia atrás", ha añadido.
3
K
45
#4
angelitoMagno
Entiendo su postura. Todos sabemos que las guerras, el hambre, la pobreza o las enfermedades existen y son malas.
Ahora habrá miles de discusiones sobre como reducir o eliminar estos problemas. Pero que la existencia del problema no se niega.
Pero, ¿como puedes hacer piña para resolver un problema cuando casi la mitad de la población niega su existencia?
1
K
23
#5
chavi
#4
Todos sabemos que las guerras, el hambre, la pobreza o las enfermedades existen y son malas
Bueno, todos todos....
Algunos lo saben, son conscientes de ello y les importa una higa. Es más, no les importa multiplicar por 100 esos problemas si ellos pueden multiplicar su bienestar por 1,01.
0
K
12
#1
Gandark_S1rk
mira, no se que ha dicho ni me interesa.
a miami.
1
K
21
#2
Trigonometrico
A ver si alguien nos ahorra un click pero, este tío defendía a la SGAE en sus tiempos.
2
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#teahorrounclick
Bueno, dice que odia las cosas habituales, el hambre, la pobreza, las guerras, etc.
Pero que le preocupa bastante el negacionismo de la ciencia.
Sin embargo, una de las cuestiones que más le preocupa es el negacionismo del cambio climático. "Me preocupa el negacionismo del cambio climático, la Tierra plana... No puedo con tantas cosas, se me hace bola", ha confesado Alejandro Sanz. "Antes había cosas que ni se discutían, es como dar 50 pasos hacia atrás", ha añadido.
Ahora habrá miles de discusiones sobre como reducir o eliminar estos problemas. Pero que la existencia del problema no se niega.
Pero, ¿como puedes hacer piña para resolver un problema cuando casi la mitad de la población niega su existencia?
Bueno, todos todos....
Algunos lo saben, son conscientes de ello y les importa una higa. Es más, no les importa multiplicar por 100 esos problemas si ellos pueden multiplicar su bienestar por 1,01.
a miami.