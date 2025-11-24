edición general
Alejandro Sanz habla claro sobre lo que está pasando en España y el mundo entero: "No puedo con tanto"

El reconocido cantante ha confesado cuáles son las injusticias que más le preocupan de la actualidad

angelitoMagno #3 angelitoMagno
No puede con los terraplanistas
#teahorrounclick

Bueno, dice que odia las cosas habituales, el hambre, la pobreza, las guerras, etc.
Pero que le preocupa bastante el negacionismo de la ciencia.

Sin embargo, una de las cuestiones que más le preocupa es el negacionismo del cambio climático. "Me preocupa el negacionismo del cambio climático, la Tierra plana... No puedo con tantas cosas, se me hace bola", ha confesado Alejandro Sanz. "Antes había cosas que ni se discutían, es como dar 50 pasos hacia atrás", ha añadido.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Entiendo su postura. Todos sabemos que las guerras, el hambre, la pobreza o las enfermedades existen y son malas.
Ahora habrá miles de discusiones sobre como reducir o eliminar estos problemas. Pero que la existencia del problema no se niega.

Pero, ¿como puedes hacer piña para resolver un problema cuando casi la mitad de la población niega su existencia?
#5 chavi
#4 Todos sabemos que las guerras, el hambre, la pobreza o las enfermedades existen y son malas

Bueno, todos todos....

Algunos lo saben, son conscientes de ello y les importa una higa. Es más, no les importa multiplicar por 100 esos problemas si ellos pueden multiplicar su bienestar por 1,01.
Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
mira, no se que ha dicho ni me interesa.
a miami.
Trigonometrico #2 Trigonometrico
A ver si alguien nos ahorra un click pero, este tío defendía a la SGAE en sus tiempos.
menéame