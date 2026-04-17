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Alejandro Calvo está convencido de que lograrán la eliminación del peaje del Huerna

El consejero asegura que la relación entre Barbón y Sánchez es fluida, pero que en lo que respecta al Huerna discrepan.

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1 comentarios
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josde #1 josde
Hay que dar las gracias a Álvarez-Cascos y que ahora solo cueste sobre 300 millones quitar ese peaje.
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menéame