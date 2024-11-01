edición general
¿El alcohol facilitó la evolución de las sociedades complejas? Inglés

Encontramos una relación positiva entre la presencia de bebidas alcohólicas autóctonas y niveles más altos de complejidad política, medidos por el número de niveles administrativos. El efecto (aunque modesto) se mantiene incluso después de controlar varios factores de confusión potenciales, como la ascendencia común, la proximidad espacial, la productividad medioambiental y la intensidad agrícola.

| etiquetas: alcohol , sociedades complejas , evolución
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Brindemos por el alcohol, origen y solución de todos los problemas de la vida. (El Barón de la Birra)
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Betteridge No
Correlacion no implica causalidad.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Lo productores de bebidas alcohólicas nos quieren vender la moto.
#5 Galton
Yes, it did it. Next question.
#3 IngridPared
otros factores contribuyentes, como la agricultura o la religión, probablemente fueron impulsores más efectivos que la embriaguez.

Probablemente.
#6 Galton
#3 Hubo migraciones buscando cebada fermentable...{0x1f37b} y la religión y el consumo de alcohol... que contarle...´{0x1f37b}
