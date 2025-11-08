Alcaldesas jóvenes y sobradamente preparadas: "Me costó un par de años, la mitad de la primera legislatura, demostrar que tenía la misma capacidad de gestión que cualquier adulto"

El artículo destaca a varias alcaldesas jóvenes en España que lideran municipios con talento, tenacidad y compromiso. Rosa Sánchez, de 27 años, es la alcaldesa más joven de Murcia; Nerea Manrique, de 25, gestiona un pueblo de 49 habitantes en Valladolid; Tania Baños, de 34, dirige Vall d’Uxó desde 2015; e Inés Rey, de 43, es la primera alcaldesa de La Coruña. Todas han enfrentado prejuicios por su edad y género, pero han demostrado capacidad de gestión, cercanía con sus vecinos y pasión por transformar sus comunidades.