La alcaldesa de Granada y otros concejales, denunciados ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por el caso del Pabellón Mulhacén y los restaurantes anexos

El empresario Ramón Arenas, denunciante del caso Nazarí de presunta corrupción urbanística en Granada, ha registrado una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción contra la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y otros tres concejales del equipo de gobierno municipal, por su gestión del caso del Pabellón Mulhacén y los negocios de hostelería que se construyeron al lado, dentro de la misma parcela de uso deportivo.

