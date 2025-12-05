La alcaldesa de Collado Villalba desvía la responsabilidad de la pérdida de los fondos europeos para la renaturalización del río Guadarrama

La renaturalización del río Guadarrama no es un episodio aislado. En los últimos años, Collado Villalba ha dejado escapar 864.000 euros destinados a renovar el alumbrado público con tecnología LED, casi 170.000 euros para proyectos de servicios sociales y más de 625.000 euros para implantar un sistema municipal de bicicletas.
| etiquetas: collado villalba , guadarrama , fondos europeos , renaturalizacion
Lo importante es el tamaño de la bandera.
Fuente: aquienlasierra.es/collado-villalba/carlos-baute-la-guardia-y-un-tribut
