La alcaldesa de Collado Villalba desvía la responsabilidad de la pérdida de los fondos europeos para la renaturalización del río Guadarrama

La renaturalización del río Guadarrama no es un episodio aislado. En los últimos años, Collado Villalba ha dejado escapar 864.000 euros destinados a renovar el alumbrado público con tecnología LED, casi 170.000 euros para proyectos de servicios sociales y más de 625.000 euros para implantar un sistema municipal de bicicletas.

¿Y todo eso que mas da?.
¿Y todo eso que mas da?.

Lo importante es el tamaño de la bandera.
2
camvalf #7 camvalf
Seguro que la culpa fue de Sánchez en persona
1
#8 Borgiano
Esta señora es la mayor inútil que te puedas echar a la cara, lo del asfaltado de las calles es como para meterla en la cárcel, en serio, es para verlo, tercermundista se queda corto.
2
Grandes gestores
Grandes gestores
1
#3 Aunque sean fascistas.
#3 Aunque sean fascistas.
0
Sin mirar adivino quien gobierna........
Sin mirar adivino quien gobierna........
1
reivaj01 #5 reivaj01
#2 Era demasiado fácil, a ver si puedes con una más difícil: "Oro parece, plata no es..."
1

