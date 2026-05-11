La alcaldesa de Alcobendas (PP) aparece en primera fila de los premios a los que no acudió Ayuso en México

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha aparecido en una foto en primera fila durante un acto de los Premios Platino que se han desarrollado en la Riviera Maya, en México. La imagen se encuentra en las redes sociales oficiales de esta gala de cine, la misma a la que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, canceló asistir por “un supuesto boicot del Gobierno mexicano”. La oposición pregunta qué hacía en la Riviera Maya y quién ha pagado el viaje.