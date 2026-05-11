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La alcaldesa de Alcobendas (PP) aparece en primera fila de los premios a los que no acudió Ayuso en México

La alcaldesa de Alcobendas (PP) aparece en primera fila de los premios a los que no acudió Ayuso en México

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha aparecido en una foto en primera fila durante un acto de los Premios Platino que se han desarrollado en la Riviera Maya, en México. La imagen se encuentra en las redes sociales oficiales de esta gala de cine, la misma a la que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, canceló asistir por “un supuesto boicot del Gobierno mexicano”. La oposición pregunta qué hacía en la Riviera Maya y quién ha pagado el viaje.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , mexico , alcobendas , rocío garcía alcántara
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3 comentarios
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taSanás #1 taSanás
normal, un alcalde de una ciudad madrileña tiene que hacer la ruta por méJico a gastos pagados... es lo que espero que pase con mis impuestos xD
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#2 Toponotomalasuerte
#1 por México no, por la riviera maya, a ver si te piensas que fueron a Juárez. No es lo mismo Cancún que Nogales.
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taSanás #3 taSanás
#2 Mexico? eso dónde es? a mi me suena Méjico!
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menéame