edición general
7 meneos
10 clics
Alcaldes con ‘doble sueldo’: La Nucía y Paterna lideran la lista de los mejor pagados con más de 130.000 euros

Alcaldes con ‘doble sueldo’: La Nucía y Paterna lideran la lista de los mejor pagados con más de 130.000 euros

Como cada ejercicio, la revisión de los sueldos públicos vuelve a situar el foco sobre un reducido grupo de alcaldes valencianos que combinan su cargo—en la mayoría de casos sin dedicación exclusiva— con otros puestos remunerados en instituciones como el Senado o las diputaciones provinciales. La suma de ambos ingresos hace que varios de ellos rebasen con holgura un 'doble sueldo' superior a los 100.000 euros brutos anuales.

| etiquetas: alcades , doble , sueldo , nucía , paterna
5 2 0 K 74 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 74 actualidad
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Poca dedicación exclusiva tiene cuando también es senador en las Cortes Valencianas, en donde vivo que es capital el alcalde tiene un sueldo de 63.000€ y tiene dedicación exclusiva.
0 K 20
valandildeandunie #2 valandildeandunie
Pues menos de 40000 euros para ser alcalde de una ciudad tan grande como es Paterna se me hacen hasta cortos, la verdad.
0 K 13
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Sin dedicación exclusiva en los dos casos, no me parece poco.
0 K 20
valandildeandunie #4 valandildeandunie
#3 Se sabe que % de dedicación exclusiva tiene? La verdad es que lo desconozco.

Y otro apunte, para una población y tamaño de termino municipal como el de Paterna el sueldo en dedicación exclusiva deberia ser al menos el doble de la cantidad que he dicho.
0 K 13
#1 Jotax
Cada día parece que ser político es una de la profesiones que mas rentan, los niños ya no querrán ser futbolistas al final todos querrán ser políticos.
0 K 7

menéame