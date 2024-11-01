edición general
El alcalde de Tinajo (Lanzarote) perdona a la empresa de su hermano una deuda de 35.000 euros con el Ayuntamiento

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín (Coalición Canaria), ha perdonado varias deudas por valor de 35.000 euros a la empresa Duque & Duque Lanzarote S.L., administrada por uno de sus hermanos. El primer edil de este municipio de Lanzarote lleva en el puesto 24 años y ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas por decir en un pleno que alojaba a agresores machistas en hoteles para evitar su detención

MisturaFina #2 MisturaFina
Esto con sistemas abiertos y blockchain no pasaría. Quitando al corrupto ese y poniendo una IA tampoco.
Hora de reemplazar politicos!!!
#6 Khanbaliq
#2 Pero una IA china, no, una española y de bien.

No suelo fiarme de un político que no coma "canapies" a dos carrillos por muy máquina que sea
antesdarle #8 antesdarle
#2 y si la IA se nos vuelve corrupta? :troll:
Jaime131 #4 Jaime131
Hayuntamiento..
Sawyer76 #5 Sawyer76
Lo hacen porque se saben impunes. Mierda de sistema pseudo democrático.
Milmariposas #3 Milmariposas
La "famiglia"...

Mafia o democracia, era. No?
#1 Barriales
VIVA ESPAÑA!!!!!
antesdarle #7 antesdarle
Que generoso
