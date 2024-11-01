El alcalde de un pueblo de Huelva suspende la suelta de vaquillas y encuentra a su perro muerto por envenenamiento

El alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez, ha denunciado la muerte por envenenamiento de su perro. El regidor socialista vinculó el suceso con la creciente polarización social tras la suspensión de la tradicional suelta de vaquillas en la localidad. El incidente se produjo pocos días después de que la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía denegara los permisos necesarios para la celebración de este festejo.