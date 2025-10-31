El alcalde de Pamplona pide ser "prudentes" con los encarcelados por agresión sexual y reflexiona sobre el "sinhogarismo"

Joseba Asiron en declaraciones a los medios ha llamado a "ser sumamente prudentes y discretos", después de que se haya decretado prisión para los detenidos por agresión grupal. En cuanto a que los 4 son migrantes en situación irregular instalados en un asentamiento ilegal, el alcalde indicó que "eso nos lleva a otro debate que es también muy preocupante, que es el de la situación actual que hay de crisis migratoria", dijo. Preguntado si el Ayuntamiento se personará en la causa, contestó que "eso será algo que decidirán los servicios jurídicos"
| etiquetas: joseba asiron , pamplona , agresión sexual
Luego que si VOX es muy malo, pero es que lo ponéis a huevo.
Entiendo que lo que pretende el alcalde de Pamplona es desmontar el argumento ridículo (y racista) que asocia inmigración y delincuencia. Lo que aumenta las tasas de criminalidad es la desigualdad, sea la gente de donde sea.
Hay estudios que demuestran por ejemplo que, en EEUU, si se agrupan por edad, estudios y nivel socioeconómico, resulta que los locales delinquen más que los inmigrantes. Pero los racistas no suelen leer mucho.
⦁ Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa
⦁ Tres de los hombres de la nueva manada de Pamplona tenían orden de expulsión
www.meneame.net/story/informe-medico-joven-violada-4-hombres-pamplona- [[⦁ El informe médico de… » ver todo el comentario
¡Qué asco de clase política!
A los sin techo se le puede justificar que ocupen, que roben para comer o trapichear, ¿pero violar de esa manera? Cortarles la cabeza sin dolor sería lo más humano que podríamos hacerles.
#1 Ya me extrañaba que no hubieran salido las caras ni las profesiones como con la manada de San Fermín, es que son extranjeros... Asco de buenisimo.
Pero estamos en lo de siempre, para algunos y algunas cuando son nacionales los que violan es porque son muy machistas y hace falta mas educación y concienciación, pero si son extranjeros los que violan es porque son pobres, el machismo de repente no entra en la ecuación ni hace falta educación ni leches, solo darles dinero, pero educarles, para que. Todo por no reconocer que dejar entrar a personas con culturas retrogradas puede no ser buena idea.
El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.