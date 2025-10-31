El alcalde de Pamplona pide ser "prudentes" con los encarcelados por agresión sexual y reflexiona sobre el "sinhogarismo"

Joseba Asiron en declaraciones a los medios ha llamado a "ser sumamente prudentes y discretos", después de que se haya decretado prisión para los detenidos por agresión grupal. En cuanto a que los 4 son migrantes en situación irregular instalados en un asentamiento ilegal, el alcalde indicó que "eso nos lleva a otro debate que es también muy preocupante, que es el de la situación actual que hay de crisis migratoria", dijo. Preguntado si el Ayuntamiento se personará en la causa, contestó que "eso será algo que decidirán los servicios jurídicos"