El alcalde de Orlando dice que la ciudad no puede impedir legalmente la apertura de un centro de detención de ICE [ENG]

Buddy Dyer, alcalde de Orlando, dice que el gobierno municipal no puede hacer nada para impedir la apertura de un centro de detención de ICE en la ciudad. Dyer dice que parte de la Constitución permite al gobierno federal hacer lo que quiera en materia de inmigración, siempre que cumpla la ley federal. El gobierno federal no tiene por qué cumplir la ley estatal o municipal.
| etiquetas: orlando , florida , ice , centro de detención
ayer me enteré por YouTube que a Belarra la acosaron los perros del Vaquero. En meneame nada. Había un tiempo que en meneame te enterabas de lo que pasaba. Ahora ya solo es sobredosis de desinformación. Esta semana toca ICE. La anterior Iran. Y así un montón de mierda irrelevante detrás de otra.