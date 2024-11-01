El alcalde de Naut Aran, condenado por levantar la falda y acosar a una joven se niega a dimitir

Ruiz-Canela, condenado como autor de un delito de abuso sexual, aceptó el pago de una multa de 3.240 €, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima ni comunicarse con ella por cualquier medio en cuatro años y la inhabilitación para trabajar con menores de edad durante tres años. Además, indemnizará a la joven con 15.000 € por los daños morales causados. Los hechos, probados, ocurrieron en junio de 2022 en una discoteca de Vielha. Ha dicho que no dimitirá porque “se me ha juzgado como persona, en ningún momento como político”
| etiquetas: condenado , alcalde , naut arán , abuso sexual