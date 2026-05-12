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El alcalde de Adamuz rompe su silencio tras meter Juanma Moreno el accidente en el debate: "La ayuda llegó tarde"

El alcalde de Adamuz rompe su silencio tras meter Juanma Moreno el accidente en el debate: "La ayuda llegó tarde"

Rafael Ángel Moreno ha salido en defensa de la labor de sus vecinos la noche del accidente y lamenta 'la utilización política de algo tan doloroso' en plena campaña electoral

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