La Albufera de Valencia recibe hasta 1,5 toneladas de pesticidas al año, según un estudio

Un estudio de la Universitat de València (UV) advierte de que anualmente se aplican unas 35 toneladas de pesticidas en el Parque Natural de la Albufera (València), de las cuales siete son emitidas por los campos de arroz al agua del parque y aproximadamente 1,5 de ellas entran en el lago. Los pesticidas son arrastrados a través del agua de escorrentía y drenaje, y contaminan los ecosistemas acuáticos del parque natural en pocas horas tras su aplicación, han asegurado desde la Universitat en un comunicado.

2 comentarios
paumal
Esta sí, esta no, esta me gusta me la como yo: antropocena.com/2019/01/31/detectan-cocaina-y-extasis-en-aguas-de-la-a
Meneanauta
Esto es terrible. Ya hace años que las acequias circundantes han perdido su fauna tradicional.
Entre pesticidas y contaminación de la dana ¿Cómo le afectará al arroz que comemos?
