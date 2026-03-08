edición general
Albert Einstein: «Trae más felicidad una vida tranquila y modesta que la búsqueda del éxito constante»

No fue en un libro, ni en una conferencia, sino en un gesto espontáneo y minimalista el que registró una de las máximas más citadas de su aparente filosofía vital: «Una vida tranquila y modesta trae más felicidad que la búsqueda del éxito combinado con una constante inquietud». Lo escribió en 1922 mientras viajaba por Japón, y lo plasmó en un pedazo de papel que, en vez de convertirse en una simple propina, terminó convertido en un testimonio atemporal del pensamiento del físico alemán.

Tarod
Después de la teoría de la relatividad especial y de la teoría general de la relatividad, y del efecto fotoelectrico y de la equivalencia d energia y masa, y después del movimiento browninano y del condesnsado bose einstein y muchas mas cosas va y dice que mejor.... una vida tranquila!!!!!!!!

Tocate los huevos. Genio entre genios por cierto...
kaos_subversivo
#3 hombre, no se quiso complicar metiéndose en politica como le propusieron.
Las ecuaciones son mas tranquilas
abogado_del_diablo
#5 Su argumento, irrebatible: "la política es para el momento actual, pero una ecuación es para la eternidad".
Veelicus
Toda la razon del mundo
GeneWilder
Hagan caso de la gente inteligente. Esto es lección de vida.
cocolisto
Es la relatividad llevada a la vida cotidiana. Buen teórico y mejor práctico.
