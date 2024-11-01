·
Albania nombra la primera ministra creada por Inteligencia Artificial
Albania ha dado un paso sin precedentes en la política mundial al nombrar a la primera ministra creada y gestionada por inteligencia artificial.
albania
ministra
virtual
actualidad
#4
Dragstat
La manejarán por detrás entre bambalinas y las culpas para la IA. Más parapeto para los que mueven los hilos.
2
K
42
#2
Alcalino
¿Y cuanto "sueldo" se lleva la empresa (privada?) que lo ha desarrollado?
3
K
35
#6
SeñorPresunciones
#2
Y más importante aún. ¿Quiénes son los accionistas?
1
K
23
#7
angelitoMagno
En la captura, "Asistente Virtual 2.0"
¿Ministra o le han metido un chatbot a una página de un ministerio?
1
K
20
#8
Livingstone85.
#7
Ministra. Me he puesto a buscar y aquí lo confirman
www.gazetaexpress.com/es/edi-rama-prezanton-kabinetin-e-ri-qeveritar-l
1
K
37
#11
reivaj01
En la miniatura se parece a una estampita de la virgen.
0
K
12
#1
platypu
El primero politico que no es corrupto o roba dinero al pueblo
0
K
7
#9
Grandpiano
La primera IA que se bajará a desayunar todos los días.
0
K
7
#10
UserNotFound_164
Será capaz de decir 'no' a alguna propuesta?
0
K
7
#3
alcama
Aqui en España tenemos al bot Oscar Puente, encargado de redes sociales
0
K
5
#5
ingenierodepalillos
#3
Su romance con los calzadores es espectacular, tenga cuidado, con la cantidad absurda de comentarios que hace al día, podría acabar hablando sobre el envío sin querer.
2
K
26
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
¿Ministra o le han metido un chatbot a una página de un ministerio?