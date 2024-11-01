edición general
Albania nombra la primera ministra creada por Inteligencia Artificial

Albania nombra la primera ministra creada por Inteligencia Artificial

Albania ha dado un paso sin precedentes en la política mundial al nombrar a la primera ministra creada y gestionada por inteligencia artificial.

Dragstat
La manejarán por detrás entre bambalinas y las culpas para la IA. Más parapeto para los que mueven los hilos.
2
Alcalino
¿Y cuanto "sueldo" se lleva la empresa (privada?) que lo ha desarrollado?
3
SeñorPresunciones
#2 Y más importante aún. ¿Quiénes son los accionistas?
1
angelitoMagno
En la captura, "Asistente Virtual 2.0"

¿Ministra o le han metido un chatbot a una página de un ministerio?
1
reivaj01
En la miniatura se parece a una estampita de la virgen.
0
platypu
El primero politico que no es corrupto o roba dinero al pueblo
0
Grandpiano
La primera IA que se bajará a desayunar todos los días.
0
UserNotFound_164
Será capaz de decir 'no' a alguna propuesta?
0
alcama
Aqui en España tenemos al bot Oscar Puente, encargado de redes sociales
0
ingenierodepalillos
#3 Su romance con los calzadores es espectacular, tenga cuidado, con la cantidad absurda de comentarios que hace al día, podría acabar hablando sobre el envío sin querer.
2

