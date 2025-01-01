Alaska: un pequeño paso adelante

Trump no puede regresar a Washington con las manos vacías. Tiene que exhibir algún logro. Su imagen ha sufrido un cierto deterioro por el affaire Epstein y por el significativo cambio en el clima de opinión de los estadounidenses ante el genocidio en curso en Gaza y el continuo apoyo de la Casa Blanca al régimen racista israelí. Si en esta Cumbre Trump tenía que mostrar algunos logros, Putin, en cambio, no tenía nada que perder y obtuvo algunos resultados esperanzadores.