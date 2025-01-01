edición general
Alaska: un pequeño paso adelante

Trump no puede regresar a Washington con las manos vacías. Tiene que exhibir algún logro. Su imagen ha sufrido un cierto deterioro por el affaire Epstein y por el significativo cambio en el clima de opinión de los estadounidenses ante el genocidio en curso en Gaza y el continuo apoyo de la Casa Blanca al régimen racista israelí. Si en esta Cumbre Trump tenía que mostrar algunos logros, Putin, en cambio, no tenía nada que perder y obtuvo algunos resultados esperanzadores.

El tonto de Trump ha perdido la ventaja de Alaska, la próxima reunión, será él el visitante en Rusia si es que se atreve.
Ahora lo intentará con Zelenski que le cederá la explotación del puerto de Odesa y Moscú no lo consentirá.
Joer, se lleva scanners y muestras del ADN de Putin y algunos de sus ministros o de sus mejores dobles. No está mal.
