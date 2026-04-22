Los alarmantes fallos en los controles en el presunto pelotazo de la adjudicación de viviendas públicas de Alicante

En Alicante, el presunto pelotazo en la adjudicación de viviendas públicas tiene ya 15 investigados. Entre los beneficiarios de tan codiciadas viviendas hay una exconcejal de Urbanismo, la ex jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento, un arquitecto municipal y la mujer del funcionario que tenía que validar a todos los candidatos. La realidad es que los controles reales de la Administración son prácticamente inexistentes, porque no hay capacidad para investigar de verdad los datos de las personas que optan a estas promociones.