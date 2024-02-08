Alarmante descenso de las reservas en los embalses de la Serra de Tramuntana

La falta de lluvias y el alto consumo en verano sitúan al Gorg Blau y el Cúber en un 30'98% de su capacidad total, cerca de ocho puntos menos que hace un mes. Los embalses de la Serra de Tramuntana empiezan a mostrar las esperadas y preocupantes cifras que se podían adivinar ante la falta de precipitaciones de entidad en Mallorca. Y es que, en la medición realizada este lunes 25 de agosto por Emaya, se ha plasmado una capacidad global de 30'98% entre los vasos del Gorg Blau y del Cúber, quedando ya por debajo de una tercera parte del total.