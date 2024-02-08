edición general
Alarmante descenso de las reservas en los embalses de la Serra de Tramuntana

La falta de lluvias y el alto consumo en verano sitúan al Gorg Blau y el Cúber en un 30'98% de su capacidad total, cerca de ocho puntos menos que hace un mes. Los embalses de la Serra de Tramuntana empiezan a mostrar las esperadas y preocupantes cifras que se podían adivinar ante la falta de precipitaciones de entidad en Mallorca. Y es que, en la medición realizada este lunes 25 de agosto por Emaya, se ha plasmado una capacidad global de 30'98% entre los vasos del Gorg Blau y del Cúber, quedando ya por debajo de una tercera parte del total.

9 comentarios
delcarglo
Beberemos sangre de turista! Prost!
ochoceros
#1 Mejor que vengan los turistas con 100 litros de agua cada uno para sus abluciones y se les alquilen destiltrajes para que se beban su propia orina durante su estancia.  media
#3 Cntrl
Después nos quejaremos de los turistas que solo beben cerveza
Moixa
Desde aquí agradecer a los que tienen césped y piscina en sus jardines, dilapidando el agua de todos.
Narmer
No preocuparse, que con la temperatura del mar lo más probable es que caiga otra DANA que rellene hasta reventar esos embalses.
#9 Borgiano
Y eso que ahí gobiernan los buenos.
mosfet
¿A esto se le llama morir de éxito?
Blackat
Botellas de agua mineral a 15 euros...huy no que eso ya esta : Botellas de agua mineral a 30 euros!!

VIVA EL MAL!!! VIVA EL CAPITAL!!


VIVA EL MAL!!! VIVA EL CAPITAL!!
