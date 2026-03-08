Alarmante aumento de conductores gallegos en prisión: ya son el 12% de toda la población reclusa

Casi el 5% de la población reclusa en Galicia cumple condena por un delito contra la seguridad vial como delito principal: eran 167 a cierre de 2025 de los más de 3.600 presos entonces en los penales de la comunidad, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero si se suman los penados que arrastran algún delito de tráfico en su historial, el porcentaje se eleva al 12% (430).