Alarmante aumento de conductores gallegos en prisión: ya son el 12% de toda la población reclusa

Casi el 5% de la población reclusa en Galicia cumple condena por un delito contra la seguridad vial como delito principal: eran 167 a cierre de 2025 de los más de 3.600 presos entonces en los penales de la comunidad, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero si se suman los penados que arrastran algún delito de tráfico en su historial, el porcentaje se eleva al 12% (430).

7 comentarios
emmett_brown #1 emmett_brown
Pues a mí me falta un conductor gallego en prisión:

José Manuel Baltar - Wikipedia, la enciclopedia libre es.wikipedia.org/wiki/José_Manuel_Baltar
9 K 127
makinavaja #7 makinavaja
#1 Baltar es gente de bien... :-D :-D :-D
1 K 29
#2 ruroini_kenshin
En casi cualquier pueblo, se ponen a hacer controles de alcoholemia a la salida del bar, y hay que empezar a usar estadios como cárceles. Cogen los coches completamente ciegos. Y suelen tener unos accidentes acojonantes. Por suerte, en mi pueblo, casi siempre ellos solos, porque casi no hay tráfico. Pero también, le va costando la vida a muchos inocentes. En 5 años, haciendo memoria, 3 personas
4 K 47
#3 Mustela
¿Y si la solución no se encuentra en la sanción?
0 K 15
#4 scalvo
#3 qué propones? Ejecución?
3 K 49
#5 Mustela
#4 xD Educación hombre xD (y de paso un cambio de gobierno).
0 K 15
taSanás #6 taSanás
vaya calculo, para hacerflo más alarmante, aunque estés en prision por delito fiscal, si has tenido delitos contra el trafico en el pasado, cuentas para la estadística.. acojonante
0 K 8

